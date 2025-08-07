Satışlardaki artışa rağmen, otomobil markaları kampanya yarışına devam ediyor. Pek çok firma, yüksek tutarlı faizsiz kredi imkânı sunarak alıcıların dikkatini çekiyor. Son dönem kampanyalarla 7 milyon liraya kadar kredi kullanımı faizsiz şekilde gerçekleştirilebiliyor.

BMW MODELLERİNDE 7 MİLYON LİRAYA VARAN FAİZSİZ KREDİ

BMW, birçok modelinde farklı vade seçenekleriyle faizsiz kredi sunuyor.

BMW i7 modeli için 7 milyon liraya kadar, 6 ay vadeli sıfır faiz kampanyası bulunuyor. Aynı model, 12 ay vadede yüzde 1.89 faiz, 24 ay vadede ise yüzde 2.99 faizle satışa sunuluyor.

BMW iX1, iX2, iX, iX M70 xDrive, 1 Serisi, 2 Serisi Gran Coupe, 3 Serisi, 4 Serisi ve 5 Serisi gibi modellerde de benzer şekilde 6 ay vadeli sıfır faiz ve farklı vade seçeneklerinde düşük faizli kredi kampanyaları uygulanıyor.

CİTROËN VE OPEL’DEN UYGUN FİNANSMAN İMKÂNLARI

Citroën, farklı modellerinde 150 bin ila 700 bin lira arasında değişen kredi miktarlarına, 12 ay vadeye kadar yüzde sıfır faiz imkânı tanıyor. Ami modelinde ise 15 ay vade ile faizsiz kredi sunuluyor.

Opel cephesinde Corsa, Corsa Elektrik, Yeni Frontera, Frontera Elektrik ve Mokka modelleri için 12 ay vadeli faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor.

TOGG VE DİĞER MARKALARDAN KAMPANYALAR

Togg T10X V2 için 250 bin liraya kadar, 12 ay vadeyle sıfır faizli kredi sağlanıyor. Ayrıca 1 milyon liraya kadar 48 ay vadeyle yüzde 2.89 faizli, 1.5 milyon liraya kadar ise yüzde 2.99 faizli kredi kullanılabiliyor.

Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Suzuki, Skoda, Mini Cooper, Mercedes, KIA, Jeep, Nissan, Dacia, MG, Alfa Romeo, Chery ve Volkswagen gibi markalar da çeşitli modelleri için faizsiz ya da düşük faizli kredi seçenekleri sunuyor.

MARKA BAZINDA DİĞER DİKKAT ÇEKEN KAMPANYALAR

Mini Cooper : 500 bin liraya kadar, 6 ay vadeyle sıfır faiz.

Nissan Qashqai : 600 bin liraya, 6 ay vadeli, sıfır faizli kredi.

Jeep Compass : 500 bin lira krediye, 12 ay vadede yüzde 1.99 faiz.

Chery Tiggo8 Pro Max : Ticari müşterilere özel, 400 bin lira, 6 ay vadeli, yüzde sıfır faiz.

Ford Puma, Capri, Explorer: 300 bin lira krediye, 12 ay vadeli faizsiz kampanya.

Markaların sunduğu kredi fırsatlarıyla birlikte otomobil almak isteyen vatandaşlar için çeşitli finansman yolları açılmış bulunuyor.