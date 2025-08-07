Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk mücadelesinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile De Kuip Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta Feyenoord adına goller 19. dakikada Timber ve 90+1. dakikada Hadj tarafından kaydedildi. Fenerbahçe, 86. dakikada Sofyan Amrabat ile beraberliği yakalasa da, uzatma dakikalarında yediği golle sahadan mağlup ayrıldı.

GOLLER VE KRİTİK ANLAR

Maçın ilk ciddi tehlikesi 6. dakikada Oğuz Aydın ve Szymanski iş birliğiyle geldi. Fakat Szymanski'nin vuruşu çerçeveyi bulmadı. 14. dakikada Feyenoord, penaltı beklentisinde bulunsa da VAR kontrolü sonrası hakem oyunu devam ettirdi.

dakikada Timber, Fred'e attığı çalım sonrası yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. Top, Mert Müldür'e çarparak ağlarla buluştu. 41. dakikada En-Nesyri, ağları sarsmasına rağmen ofsayt bayrağına takıldı.

İkinci yarıda iki takım da oyuncu değişikliklerine gitti. Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci yerlerini Jhon Duran ve Nelson Semedo’ya bırakırken, Fred’in yerine Bartuğ Elmaz oyuna dahil oldu. 86. dakikada Amrabat, ceza sahasında buluştuğu topu üst direğe çarptırarak skora dengeyi getirdi. Ancak 90+1’de Hadj’ın kafa vuruşuyla Feyenoord bir kez daha öne geçti.

KADIKÖY’DE RÖVANŞ

İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 12 Ağustos'ta İstanbul’da, Kadıköy'de oynanacak. Galip gelen takım, play-off turunda Nice - Benfica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MOURİNHO’DAN YENİ TRANSFERLERE FIRSAT

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmada yeni transfer Nelson Semedo ve Jhon Duran’ı yedek başlatırken, Archie Brown ilk 11’de sahaya çıktı. Kalede İrfan Can Eğribayat’a şans verilirken, savunma hattı Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde ve Brown’dan oluştu.

Orta alanda Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın görev aldı. Hücumda ise Youssef En-Nesyri görev yaptı.

TARAFTARDAN YOĞUN DESTEK

Feyenoord deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, takımlarını yalnız bırakmadı. Almanya, Belçika, Fransa gibi ülkelerden gelen taraftarlarla birlikte İstanbul’dan gelen sarı-lacivertliler, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdiler.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da tribünden takip etti.

GAZZE’YE DESTEK MESAJI

Müsabaka öncesi ısınmaya çıkan Fenerbahçeli futbolcular, Gazze’ye destek amacıyla siyah tişörtler giydi. Tişörtlerde, "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" ifadeleri yer aldı. Tribünlerden bu harekete yoğun alkış geldi.