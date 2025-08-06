Şam Uluslararası Havalimanı, Türkiye’den Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat, Katar’dan UCC, ABD’den Assets Investments ve TAV’ın oluşturduğu uluslararası konsorsiyum tarafından yenilenecek. Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ile imzalanan 4 milyar dolar tutarındaki iş birliği anlaşması, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın huzurunda gerçekleşti.

Anlaşma çerçevesinde; havalimanı tesislerinin rehabilitasyonu yapılacak, yeni tesisler inşa edilecek ve dört fazda gerçekleştirilecek çalışmalarla kapasite yıllık 31 milyon yolcuya çıkarılacak.

ENERJİ ALANINDA 7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Mayıs ayında yine Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar’dan UCC ve ABD’den Power International şirketleriyle birlikte, Suriye Enerji Bakanlığı ile 7 milyar dolarlık stratejik bir enerji anlaşmasına imza atmıştı. 5000 MW’lık elektrik üretim kapasitesine sahip bu yatırımın, yılda yaklaşık 35 milyar kWh üretimle Suriye’nin elektrik ihtiyacının büyük kısmını karşılaması hedefleniyor.

MURATHAN KALYONCU: “GELECEĞE MİRAS BIRAKACAĞIZ”

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, projenin bölgesel kalkınmaya ve istikrara destek sunacağını belirtti. Kalyoncu, “Şam’ın bölgesel bir hava ulaşım merkezi hâline gelmesine katkı sunacağımıza yürekten inanıyorum. Bu yatırımların Suriye adına bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Kalyoncu ayrıca İstanbul Havalimanı’nda elde edilen mühendislik tecrübesini Suriye’ye taşıyacaklarını vurguladı.

ASIM CENGİZ: “SURİYE’DE HAYATI NORMALLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz, Suriye’de imza attıkları projelerin sosyal hayatın sürdürülebilirliği ve ekonomik kalkınma açısından itici güç olacağını belirtti. Cengiz, “Kardeş ülkemiz Azerbaycan’da olduğu gibi, dost ülkemiz Suriye’de de savaşın izlerini silmeye devam ediyoruz” dedi.

Uluslararası tecrübelerini Suriye’ye taşıdıklarını kaydeden Cengiz, kaliteli projelerle Türkiye’yi temsil etme sorumluluğunu da taşıdıklarını ifade etti.