Ticaret Bakanlığı, Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) ilişkin Temmuz ayında yapılan düzenleme sonrası otomobil alıcılarından ek ödeme talep eden yetkili satıcılara karşı harekete geçti. Bakanlık, konuya dair yayımladığı açıklamada, bu tür taleplerin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

ŞİKAYETLER BAKANLIĞA ULAŞTI

ÖTV düzenlemesinin Resmî Gazete’de yayımlandığı 24 Temmuz 2025 tarihinden önce taşıt bedelinin tamamını ya da vergilerini ödemiş olan alıcılardan, bazı bayilerin ek ödeme istemesi üzerine çok sayıda şikayet geldiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Otomotiv sektöründe piyasa işleyişini bozan ve tüketicilerimizin aleyhine gerçekleşen her türlü gelişme Ticaret Bakanlığımızın sürekli takibi altındadır” denildi.

YÖNETMELİK AÇIKÇA BELİRTİYOR

Bakanlık, Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’e atıf yaparak, taşıtın vergileri ya da tamamı ödenmişse fiyatın artırılamayacağını, ek ödeme talep edilemeyeceğini bildirdi. Bu hükme aykırı sözleşme maddelerinin geçersiz olduğu da vurgulandı.

YAPTIRIMLAR NETLEŞTİ

Yapılan açıklamada, bakanlığa ulaşan başvurular doğrultusunda yapılacak denetimlerde mevzuata aykırı ek ödeme alındığının tespiti halinde, yetkili satıcılara her bir ihlal için 684 bin 214 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Açıklamanın sonunda, “Tüketicilerimizin zararına sebep olan usulsüz satışlara ve haksız ticari uygulamalara geçit verilmeyecek” ifadesine yer verildi.