Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Şanlıurfa’dan Ordu’ya doğru seyir halinde olan minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak metrelerce derinlikteki uçuruma düştü.

OLAY YERİNDE BÜYÜK PANİK

Kazanın ardından olay yerinde can pazarı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi hayatını kaybetti. Minibüste bulunan 18 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, olay yerine gelen kara ambulansları ile birlikte hava ambulansı vasıtasıyla Sivas’taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yetkililer, kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.