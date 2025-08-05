Sahte e-imzalarla üniversite ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sistemlerine izinsiz erişerek notları değiştiren ve sahte diplomalar hazırlayan organize yapıya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yürütülen soruşturmalarda toplam 197 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İKİ DALGADA OPERASYON

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 7 Ocak’ta 23 ilde ve 23 Mayıs’ta 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen iki ayrı operasyon kapsamında 126 ve 61 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. İlk dalgada 17, ikinci dalgada ise 20 şüpheli tutuklandı. Geri kalan şüphelilerden 150’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

ELE GEÇİRİLEN BELGELER

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyet belgesinin ele geçirildiğini açıkladı. Sahte belgelerin oluşturulmasında kamu görevlileri adına düzenlenmiş e-imzaların kullanıldığı tespit edildi.

KAMU SİSTEMLERİNE YASA DIŞI GİRİŞ

Soruşturmada, “TÜRKTRUST” ve “E-İMZATR” isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul şubeleri üzerinden sahte kimlik ve belgelerle e-imza başvurularında bulunulduğu belirlendi. Bu e-imzalarla kamu kurumlarının dijital sistemlerine yetkisiz erişim sağlanarak yasa dışı işlemler gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

SUÇLAR VE YASAL SÜREÇ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında, “resmî belgede sahtecilik”, “ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefet”, “bilişim sistemine girme” ve “elektronik imza kanununa aykırılık” suçlamaları yöneltildi.

“SUÇ VE SUÇLU CEZASIZ KALMAYACAK”

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Suç örgütü çökertilmiş, üyeleri tutuklanmıştır. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.”