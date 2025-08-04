Galatasaray, sol bek mevkisinde görev yapan Ismail Jakobs ile yollarına resmen devam etme kararı aldı. Geçtiğimiz sezonun başında Monaco kulübünden satın alma opsiyonuyla kiralanan oyuncunun bonservisi alındı ve anlaşma Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.

OPSİYON DEVREYE GİRDİ

Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunun devreye sokulduğunu açıkladı. Yapılan bildirimde, oyuncuyla 2027 yazına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

23 MAÇTA GÖREV ALDI

Senegalli sol bek, geride kalan dönemde Galatasaray formasıyla toplam 23 resmi müsabakada yer aldı. Bu karşılaşmalarda 2 asistlik katkı sunan Jakobs, takım savunmasına da önemli katkılar sağladı.