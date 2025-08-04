E-imza ile yapılan sahtecilik olaylarının artmasının ardından, tapu sahipleri dijital güvenlik tedbirlerine yönelmeye başladı. Sahte e-imza kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılıkların kamuoyuna yansıması, özellikle gayrimenkul sahiplerini tedirgin etti.
Bu çerçevede, vatandaşların e-Devlet sistemi üzerinden alabileceği “işlem yapılmaz beyanı” dikkat çekti. Söz konusu beyan sayesinde, taşınmazlara dair yetkisiz kişilerin işlem yapmasının önüne geçiliyor.
“İŞLEM YAPILMAZ” BEYANI NASIL VERİLİR?
Vatandaşlar, beyan işlemi için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra aşağıdaki adımları takip edebiliyor:
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Web Tapu sekmesine girilmesi,
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Açılan ekrandan Beyan İşlemleri kısmına erişilmesi,
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İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi seçeneğinin işaretlenmesi.
Daha sonra, ihtiyaç duyulduğunda aynı sayfa üzerinden beyan kaldırılabiliyor.
İKİ AŞAMALI GİRİŞLE GÜVENLİK ARTIRILABİLİR
E-Devlet güvenliği için kullanıcıların “iki aşamalı giriş” seçeneğini aktif hale getirmesi de tavsiye ediliyor. Bu sayede sisteme her girişte telefonlara SMS ile onay kodu gönderilerek ilave bir koruma sağlanıyor.
E-İMZANIN KULLANIM ALANLARI
Kamuoyunda sıkça gündeme gelen elektronik imza, pek çok resmi ve özel işlemlerde kullanılabiliyor. Bu alanlardan bazıları şöyle:
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E-devlet işlemleri
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Üniversite sınav başvuruları (YGS, KPSS, ALES)
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E-fatura ve e-arşiv sistemleri
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Marka ve patent işlemleri
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Vergi tahsilat işlemleri
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İnternet bankacılığı
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Ticaret sicili ve dış ticaret işlemleri
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Resmî kurumlar arası yazışmalar
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Bilirkişi ve resmi başvurular
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Çalışma izinleri ve bakanlık hizmetleri