E-imza ile yapılan sahtecilik olaylarının artmasının ardından, tapu sahipleri dijital güvenlik tedbirlerine yönelmeye başladı. Sahte e-imza kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılıkların kamuoyuna yansıması, özellikle gayrimenkul sahiplerini tedirgin etti.

Bu çerçevede, vatandaşların e-Devlet sistemi üzerinden alabileceği “işlem yapılmaz beyanı” dikkat çekti. Söz konusu beyan sayesinde, taşınmazlara dair yetkisiz kişilerin işlem yapmasının önüne geçiliyor.

“İŞLEM YAPILMAZ” BEYANI NASIL VERİLİR?

Vatandaşlar, beyan işlemi için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra aşağıdaki adımları takip edebiliyor:

Daha sonra, ihtiyaç duyulduğunda aynı sayfa üzerinden beyan kaldırılabiliyor.

İKİ AŞAMALI GİRİŞLE GÜVENLİK ARTIRILABİLİR

E-Devlet güvenliği için kullanıcıların “iki aşamalı giriş” seçeneğini aktif hale getirmesi de tavsiye ediliyor. Bu sayede sisteme her girişte telefonlara SMS ile onay kodu gönderilerek ilave bir koruma sağlanıyor.

E-İMZANIN KULLANIM ALANLARI

Kamuoyunda sıkça gündeme gelen elektronik imza, pek çok resmi ve özel işlemlerde kullanılabiliyor. Bu alanlardan bazıları şöyle:

  • E-devlet işlemleri

  • Üniversite sınav başvuruları (YGS, KPSS, ALES)

  • E-fatura ve e-arşiv sistemleri

  • Marka ve patent işlemleri

  • Vergi tahsilat işlemleri

  • İnternet bankacılığı

  • Ticaret sicili ve dış ticaret işlemleri

  • Resmî kurumlar arası yazışmalar

  • Bilirkişi ve resmi başvurular

  • Çalışma izinleri ve bakanlık hizmetleri