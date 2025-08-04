E-imza ile yapılan sahtecilik olaylarının artmasının ardından, tapu sahipleri dijital güvenlik tedbirlerine yönelmeye başladı. Sahte e-imza kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılıkların kamuoyuna yansıması, özellikle gayrimenkul sahiplerini tedirgin etti.

Bu çerçevede, vatandaşların e-Devlet sistemi üzerinden alabileceği “işlem yapılmaz beyanı” dikkat çekti. Söz konusu beyan sayesinde, taşınmazlara dair yetkisiz kişilerin işlem yapmasının önüne geçiliyor.

“İŞLEM YAPILMAZ” BEYANI NASIL VERİLİR?

Vatandaşlar, beyan işlemi için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra aşağıdaki adımları takip edebiliyor:

Web Tapu sekmesine girilmesi, Uçaklarda powerbank kullanımına yasak geliyor İçeriği Görüntüle

Açılan ekrandan Beyan İşlemleri kısmına erişilmesi,

İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi seçeneğinin işaretlenmesi.

Daha sonra, ihtiyaç duyulduğunda aynı sayfa üzerinden beyan kaldırılabiliyor.

İKİ AŞAMALI GİRİŞLE GÜVENLİK ARTIRILABİLİR

E-Devlet güvenliği için kullanıcıların “iki aşamalı giriş” seçeneğini aktif hale getirmesi de tavsiye ediliyor. Bu sayede sisteme her girişte telefonlara SMS ile onay kodu gönderilerek ilave bir koruma sağlanıyor.

E-İMZANIN KULLANIM ALANLARI

Kamuoyunda sıkça gündeme gelen elektronik imza, pek çok resmi ve özel işlemlerde kullanılabiliyor. Bu alanlardan bazıları şöyle: