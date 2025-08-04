Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ekonomik programa duyulan güveni yineledi. Şimşek, yıllık enflasyonun 28,3 puanlık düşüşle yüzde 33,5’e gerilediğini ve bunun son 44 ayın en düşük seviyesi olduğunu belirtti.

Aylık bazda ise enflasyonun yüzde 2,06 olarak gerçekleştiğini bildiren Şimşek, gıda, temel mal ve hizmet gruplarında kaydedilen düşüşlerin bu sonuçta etkili olduğunu ifade etti.

HİZMET ENFLASYONUNDA KRİTİK EŞİK AŞILDI

Şimşek, hizmet enflasyonunun üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50’nin altına gerilediğini belirtti. Bu gelişmenin ekonomik programın etkilerini yansıttığını vurguladı.

MERKEZ BANKASI’NIN TAHMİN ARALIĞI İŞARET EDİLDİ

Yıl sonu enflasyon beklentisine de değinen Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği tahmin aralığında kalınacağını öngördüklerini söyledi. Ekonomik programın, öngörülebilirliği artırarak finansal koşullara ve yatırım ortamına olumlu katkı sağladığını belirtti.

“FİYAT İSTİKRARI TEMEL ÖNCELİĞİMİZ”

Bakan Şimşek, "Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yapısal reformlara olan bağlılık ve mali disiplin vurgusuyla piyasalara net bir mesaj verdi.