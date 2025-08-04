Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla, uçaklarda taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) kullanımının yasaklanmasına dair hava yolu şirketlerine tavsiyede bulunduklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul-Seul seferini yapan yolcu uçağının, powerbank kaynaklı bir sorun nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığını hatırlattı.

KOLTUK ARASINA SIKIŞAN CİHAZ

Kazakistan hava sahasında seyir halindeyken, Asiana Havayolları'na ait uçakta bulunan bir yolcunun powerbank’ini koltuk arasına düşürdüğünü belirten Uraloğlu, cihazın çıkarılamaması nedeniyle uçağın İstanbul’a dönüş yaptığını ifade etti. Uraloğlu, bu olayın uçuş emniyetinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

YANGIN RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Powerbank'lerin taşıdığı tehlikelere değinen Uraloğlu, "Taşınabilir şarj cihazları, sıkışma, darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturuyor. Elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip. Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor" dedi.

DAHA ÖNCE DE PATLAMA YAŞANMIŞTI

Uraloğlu, Güney Kore'de bir uçakta meydana gelen powerbank patlamasının yangına sebep olduğunu anımsatarak, benzer bir durumun Türkiye’de yaşanmaması için SHGM aracılığıyla uçuş sırasında powerbank kullanımının yasaklanması yönünde hava yolu şirketlerine tavsiyede bulunduklarını açıkladı.