Temmuz ayı enflasyon verisinin yüzde 2,06 ile piyasa beklentilerinin altında açıklanmasının ardından Borsa İstanbul (BİST)’da alımlar hızlandı. Borsa, Mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ENFLASYON VERİSİ ALIMLARI HIZLANDIRDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı TÜFE verisi, yatırımcıların dikkatini yeniden hisse senetlerine yönlendirdi. Enflasyonun yüzde 2,06 olarak duyurulması, piyasalarda olumlu karşılandı.

10 BİN 926 PUANA KADAR YÜKSELDİ

BİST 100 endeksi, yüzde 1,54 oranında değer kazanarak 10 bin 926 puana ulaştı. Bu seviye, Mart ayında kaydedilen 10 bin 902 puanlık zirvenin de üzerine çıkılarak yaklaşık 4,5 ayın en yüksek seviyesi oldu.

FAİZ BEKLENTİSİ YATIRIMCILARI HİSSEYE YÖNLENDİRDİ

Uzmanlar, beklenti altındaki enflasyonun Merkez Bankası üzerinde faiz indirimlerini gündeme getirebilecek bir etki oluşturduğuna işaret etti. Bu durum, sermaye hareketinin mevduat yerine borsa gibi alternatif yatırım araçlarına yönelmesine sebep oldu.