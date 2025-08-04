İstanbul’da yaz mevsimiyle birlikte kira fiyatları yeniden yükselişe geçti. Kadıköy ve Beşiktaş’ta kira bedelleri 135 bin liraya kadar tırmanırken, üniversite öğrencilerinin ev bulma telaşı ve şehir dışından gelen talepler fiyatları daha da yukarı taşıyor.

"BİRKAÇ GÜNDE 20 BİN LİRA ZAM GELİYOR"

İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, gençlerin bugün 30 bin liraya kiralayacakları dairenin birkaç gün içerisinde 40-50 bin liraya çıkabileceğini belirtti. Yeşiltaş, şehir dışından 15 gündür yoğun telefon aldıklarını, öğrencilerin evleri görmeden sadece fotoğraflarla karar verdiğini kaydetti.

GEÇEN YILA GÖRE EV BULMAK ZORLAŞTI

Geçtiğimiz yıl 30 bin liraya rahatlıkla 2 oda bir salon ev kiralanabilirken, bu yıl aynı tutarla benzer bir konut bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Kiralık ev talebinin özellikle tayin dönemi, yaz tatili ve üniversite yerleştirme süreciyle birlikte zirveye ulaştığı ifade ediliyor.

İSTANBUL’DA İLÇE İLÇE KİRA ORANLARI

Kadıköy: 40.000 TL - 135.000 TL

Beşiktaş: 42.500 TL - 130.000 TL

Şişli: 20.000 TL - 200.000 TL Bakan Şimşek: Ekonomimiz tekrar olumlu döngüye girdi İçeriği Görüntüle

Zeytinburnu: 33.000 TL - 177.500 TL

Üsküdar: 26.000 TL - 195.000 TL

Bakırköy: 59.000 TL - 175.000 TL

Sarıyer: 25.000 TL - 153.000 TL

Kartal: 26.000 TL - 135.000 TL

Ataşehir: 22.500 TL - 120.000 TL

EN UCUZ KİRA ÜÇ İLDE

Türkiye genelinde kira ortalamasının en düşük olduğu iller ise Erzurum, Trabzon ve Kayseri olarak sıralandı.