Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta terör örgütü PKK tarafından alıkonulan iki mensubunu Türkiye'ye getirmek üzere yüksek gizlilikle yürütülen bir operasyon düzenledi. Operasyonda görevlilerden biri sağ olarak kurtarıldı, diğeri ise şehit olarak yurda getirildi.

DNA TESTİYLE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin aktardığı bilgilere göre, şehit olan MİT mensubu A.G.’nin cenazesi, yurda getirildikten sonra DNA testiyle kimlik tespiti yapılarak kesinleştirildi. Ailenin talebi üzerine şehit, Cebeci Askeri Şehitliği’ne defnedildi. Cenaze merasimine aile bireyleri ve MİT mensupları katıldı.

KURTARILAN GÖREVLİ AİLESİNE KAVUŞTU

Kurtarılan diğer MİT görevlisinin, uzun yıllar sonra ailesiyle buluştuğu ve şu an ailesiyle birlikte olduğu bildirildi. Operasyonun, MİT tarafından mutlak gizlilik içerisinde ve herhangi bir çatışma yaşanmadan tamamlandığı kaydedildi.

OPERASYON AİLELERE BİLDİRİLMEDEN TAMAMLANDI

Edinilen bilgilere göre, görevli yurda döndükten sonra aileler sürece dâhil edildi. Süreç boyunca ailelere destek sağlandı. Operasyon, MİT’in istihbarat kabiliyeti ve terörle mücadeledeki hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu.