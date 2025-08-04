Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, Ağustos ayı kira artış oranı da netlik kazandı. Buna göre, kira kontratı bu ay yenilenecek olan kiracılar için en fazla yüzde 41,13 oranında zam yapılabilecek.

ZAM ORANI 12 AYLIK TÜFE ORTALAMASINA GÖRE BELİRLENDİ

Ağustos ayı kira artışı, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) esas alınarak hesaplandı. Söz konusu oran, hem konut hem de iş yeri kiracıları için geçerli olacak.

TEMMUZDA ZAM ORANI YÜZDE 43,23'TÜ

Temmuz ayında belirlenen kira artış oranı yüzde 43,23 olarak açıklanmıştı. Ağustos itibarıyla bu oran yüzde 41,13 seviyesine düştü. Kira artışı, sadece mevcut kontrat süresi dolmuş kiracılar için uygulanacak.

KİRADA ÜFE YERİNE TÜFE ESAS ALINIYOR

2019 yılında yapılan düzenlemeyle birlikte kira artış hesaplamalarında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yerine sadece TÜFE dikkate alınmaya başlandı. Bazı eski kira sözleşmelerinde "TEFE-ÜFE ortalaması" ifadesi yer alsa da, bu oran TÜFE'yi aşması durumunda yasal üst sınır olarak TÜFE oranı uygulanıyor.

TİCARİ KİRACILAR DA YÜZDE 41,13’LÜK ORANLA ZAMLANDIRILACAK

İşyeri kira artışlarında da 12 aylık TÜFE ortalaması esas alındığı için, ticari mülk kiracılarının Ağustos ayındaki zam oranı da yüzde 41,13 olarak belirlendi.