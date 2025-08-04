Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 2,06 olurken, yıllık enflasyon yüzde 33,52’ye yükseldi.

YILLIK BAZDA KONUTTA ARTIŞ YÜZDE 62'Yİ AŞTI

TÜFE, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,08, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 41,13 artış gösterdi. En yüksek artışın yaşandığı ana harcama grubu konut oldu. Konut fiyatları yıllık bazda yüzde 62,01 arttı. Bu grubu sırasıyla yüzde 27,95 artışla gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 26,57 artışla ulaştırma izledi.

Ana harcama gruplarının yıllık değişime katkısı; konutta yüzde 9,03, gıdada yüzde 6,94 ve ulaştırmada yüzde 4,35 olarak hesaplandı.

AYLIK ARTIŞTA KONUT VE ULAŞTIRMA ÖN PLANDA

Aylık bazda incelendiğinde, en yüksek artış yüzde 5,78 ile konut grubunda görüldü. Ulaştırmada yüzde 2,89, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 0,07 oranında artış kaydedildi. Bu grupların aylık enflasyona etkileri sırasıyla yüzde 0,95, yüzde 0,45 ve yüzde 0,02 oldu.

143 BAŞLIKTAN 120'SİNDE ARTIŞ

Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) kapsamında değerlendirilen 143 temel başlıktan 120’sinde fiyat artışı gerçekleşti. 18 başlıkta düşüş yaşanırken, 5 başlıkta ise herhangi bir değişiklik olmadı.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA DA YÜKSELİŞ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç TÜFE’deki değişim, Temmuz ayında aylık yüzde 1,82, yıllık yüzde 33,77 olarak belirlendi. Aynı grubun on iki aylık ortalamalarına göre artışı ise yüzde 40,51 oldu.