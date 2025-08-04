Atatürk Şehir Stadyumu'nda, STM yürütücülüğünde gerçekleştirilen şampiyonanın 2. etap yarışmaları düzenlendi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, şampiyonanın 2. etap yarışmalarına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bayraktar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) bu yıl muhteşem coşkusuyla başladığını vurguladı.

Konuşmasının devamında 30 Ağustos'a işaret eden Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BİR SÜRPRİZİMİZ DAHA OLACAK"

17-21 Eylül'de neredeyiz? Herkesi İstanbul'a bekliyoruz. Ondan önce bir sürprizimiz daha olacak. 30 Ağustos'ta neredeyiz? TEKNOFEST Mavi Vatan'da İstanbul Tersanesi'nde inşallah Mavi Vatan'ın kahramanlarıyla, Barbaros Hayrettin'in torunlarıyla ve yüksek teknolojiye damgasını vuracak, Mavi Vatan'da hür ve bağımsız olmamızı sağlayacak eserleriyle gençlerimizin yarışmalarına tanıklık edeceğiz.



TCG Anadolu orada olacak. Kızılelma'mız, TCG Anadolu'nun üzerinde olacak. Bunun yanında Bayraktar TB3 orada olacak. Milli fırkateynlerimiz olacak. Hatta bir de büyük sürprizimiz olacak. Yine aynı şekilde tüm Yalova'yı TEKNOFEST Mavi Vatan'a bekliyoruz.

"BU TEKNOLOJİLER TÜM DOST VE KARDEŞ COĞRAFYALARI BİR ANLAMDA AYDINLATACAK"

Türkiye'nin her yerinden gelerek TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda kıyasıya yarışan yarışmacıları tebrik eden Bayraktar, "Onların bir kısmı kendi dronlarını da yaptılar. Hatta bu teknolojiye bir anlamda ilave yeniliklerle geldiler. Zorlu bir şekilde, zorlu bir parkurda yarıştılar kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Yarışmanın paydaşı olan STM'yi ilk yıldan itibaren gösterdiği gayretten dolayı tebrik eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

İnşallah sizlerin gayreti ve coşkusuyla TEKNOFEST kuşağının dünyaya damgasını vuracak yüksek teknoloji işlere imza atmasıyla ve milletimizi desteğiyle ülkemiz tam bağımsız ve müreffeh olma yolunda bir adım daha öteye gidecek. Bu teknolojiler tüm dost ve kardeş coğrafyaları bir anlamda aydınlatacak. Dünyayı yıkıldığı yerden medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları yani sizler yeniden inşa edeceksiniz. Sizlerle yol arkadaşı olduğum için büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. İnşallah sizlerle medeniyetimizin güneş yüzlü çocuklarının doğrulttuğu dünyada, o güzel dünyada yeniden buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, TEKNOFEST'in ikliminin gelmeye başladığını kaydetti.

Bugün muhteşem bir coşkuyla şampiyonlara ödüllerini verdiklerini dile getiren Bayraktar, "Daha bu birinci etap. Dünya Şampiyonası da var. Hatta buradaki yarışmaya katılan kardeşlerimiz kendi dronlarını da tasarlayıp yarıştılar." dedi.

Bayraktar, TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. etabında üçüncü olan Koray Demir'e "Sen de mi kendi dronunu yaptın? Peki neden dron yapıyoruz? Bu bir hobi mi?" sorularını yöneltti.

Demir ise "Bu milli teknoloji yanında ülkemizin gelişimine katkı sağlamak, sizin gibi değerli abilerimizin yanında yer alabilmek için." yanıtını verdi.

GENÇLERİN, TEKNOLOJİNİN HER KOLUNDA ESER GELİŞTİRDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Gençlerin, teknolojinin her kolunda eserler geliştirdiğini belirten Bayraktar, "Bunlardan bir tanesi de dünyada iletişimde çok önemli olan ülkelerin neredeyse varlık meselesi haline gelmiş sosyal medyayı da geliştirdiler. Şimdi mesela burada gösterdikleri başarıyı oradan paylaşacaklar. Hatta etkileşimlerimizi oradan yapacağız." ifadelerini kullandı.

"56 FARKLI ALANDA YARIŞMAMIZ VAR"

TEKNOFEST kuşağının 2018 yılından beri büyük bir coşkuyla, büyük bir şarj istasyonu gibi büyük bir dip dalgası gibi geldiğini aktaran Bayraktar, "Dost, kardeş coğrafyalara dahi taşmaya başladı. 56 farklı alanda yarışmamız var. Teknolojinin her kolunda, sadece savunma sanayinde değil hatta artık savunma sanayi çok ufak bir kısmını oluşturuyor. Kanserin tedavisinden yapay zekaya, insanlık yararına teknolojilerden robotaksilere, enerji teknolojilerine, roket yarışmalarına kadar çok geniş bir yelpazede büyük bir coşkuyla ve ilgiyle TEKNOFEST yarışmaları devam ediyor." diye konuştu.

"NEXT SOSYAL DÜNYAYA DAMGASINI VURACAK, AYNEN SİHA'LARIMIZDA OLDUĞU GİBİ"

Bu yıl 1,2 milyona yakın yarışma başvurusu olduğunu ifade eden Bayraktar, son olarak şu değerlendirmelerde bulundu.