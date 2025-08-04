Sarılacivertli kulüp, milli kanat Kerem Akturk­oğlu ile dört senelik mukavele mutabakatı sağlamış bulunmakta. Transferin gerçekleştirilmesi için iki kulüp arasında bonservis görüşmeleri sürdürülmektedir.

PORTEKİZ’DE KRİTİK MÜZAKERELER

Fenerbahçe idarecileri Hakan Safi ve Devin Özek, Portekiz'e giderek Benfica ile vize hususunda münakaşalara girişmektedir. Kulüpler arasında devam eden bonservis pazarlıkları, yakın vakitte neticelenebilecek aşamadadır.

KEREM’İN PERFORMANSI TRANSFERİ GÜÇLENDİRDİ

25 yaşındaki oyuncu, Benfica formasıyla geçen sezon 53 resmi müsabakada 16 gol ve 13 asist yaparak yüksek hücum verimliliğini göstermiştir. Bu muvaffakiyet, José Mourinho’nun transferdeki ısrarcı tavrını kuvvetlendirmiştir.

MOURINHO REJİSÖRLÜĞÜ

Teknik direktör José Mourinho’nun arzusu üzerine, Fenerbahçe’de sol kanat mevkii transferi öncelikli vazifelerden biri haline gelmiştir. Kerem Aktürkoğlu’nun transferi neticelendiğinde, kulübün diğer transfer adımlarına da motivasyon kazandıracaktır.

MUHTEMEL SÖZLEŞME ŞARTLARI

Transfer neticesinde genç futbolcu, yıllık beş milyon euro maaş ve bonuslardan mürekkep bir kontrata imza atacaktır. Aktürkoğlu, Türkiye’ye dönmeyi tercih etmiş; Beşiktaş’la bir anlaşma sağlayamayınca Fenerbahçe’yle temasa geçmiştir.