Türkiye'de tarımda çalışan nüfusun yaş ortalamasının 59’a ulaşması ve genç çiftçi oranının yüzde 5’e kadar düşmesi sonrası hükümet, kırsalda üretimi canlandırmak amacıyla kapsamlı bir teşvik paketi hazırlıyor. Bedelsiz arazi tahsisi, düşük faizli kredi ve konut desteği gibi başlıkları içeren plan, kısa sürede hayata geçirilecek.

KIRSALDA GENÇ NÜFUS EROSU

Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre, kayıtlı yaklaşık 2,3 milyon çiftçinin yalnızca yüzde 12’si 40 yaşın altında. Genç çiftçilerin oranı ise yüzde 5 seviyesinde. Bu oran, tarımsal üretimin geleceği açısından endişe yaratıyor.

EKK'DAN NET TALİMAT

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin tarıma kazandırılması amacıyla yeni politikaların devreye alınması kararlaştırıldı. Toplantıda, ilgili bakanlıklara somut teşvik önerileri hazırlamaları yönünde talimat verildi.

BEDAVA ARAZİ, FAİZSİZ KREDİ

Gündemdeki teşvik adımları arasında köyüne dönmek isteyen gençlere bedelsiz arazi verilmesi, düşük faizli kredi sağlanması ve ev sahibi olmalarını kolaylaştıracak konut desteği bulunuyor. Hükümet, bu teşviklerle hem kırsal nüfusun gençleşmesini hem de sürdürülebilir tarımsal üretimi hedefliyor.

KIRSAL KALKINMAYA DESTEK

Yeni teşvik paketiyle, gençlerin kendi işini kurması teşvik edilecek. Aynı zamanda kırsal kalkınmanın hızlandırılması ve tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması amaçlanıyor.