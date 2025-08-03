Bazı zincir marketlerin plastik poşet satışını tamamen kaldırarak yalnızca kağıt ve bez çanta sunması, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından mevzuata aykırı bulundu. KDK, tüketiciye seçim hakkı tanımayan bu uygulamanın hukuka uygun olmadığını belirterek, denetim yapılmasını ve gerekli yaptırımların uygulanmasını tavsiye etti.

SEÇİM HAKKI ENGELLENİYOR

Bir vatandaşın başvurusu üzerine inceleme başlatan KDK, zincir markette plastik poşet talep eden kişinin yalnızca kağıt ve bez çanta alabileceği cevabını aldığını bildirdi. Bu durumun, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 8. maddesine aykırı olduğu belirtildi.

Kurum, ilgili maddeye göre marketlerin, alternatif taşıma ekipmanlarını plastik poşetlere ek olarak sunabileceğini, ancak plastik poşetin tamamen kaldırılmasının yasal zemini olmadığını ifade etti.

EKONOMİK KÜLFET UYARISI

Kararda, yalnızca daha pahalı seçeneklerin sunulmasının tüketiciye ekonomik yük getirdiği ve bu uygulamanın çevreyi koruma amacını aşarak dayatmaya dönüştüğü vurgulandı. KDK, şunları kaydetti:

"Zincir marketin söz konusu uygulaması, tüketiciye seçim hakkı tanımamakla birlikte, davranışsal dönüşüm yerine zorunlu ve ekonomik külfet yaratan bir dayatma ortaya çıkarmaktadır."

YAPTIRIM TAVSİYESİ

KDK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderdiği tavsiye kararında, zincir marketlerin plastik poşet satışını tamamen kaldırmasının hem yasal yükümlülüklere hem de tüketici haklarına aykırı olduğunu belirtti.

Kararda ayrıca, "Zincir marketlerin çevreyi koruma gerekçesiyle plastik poşet satışını tamamen kaldırarak yalnızca alternatif torba satışı yapmasının, hukuka ve hakkaniyete uygun olmaması sebebiyle idari denetim kapsamında değerlendirilmesi gerektiği" ifadeleri yer aldı.