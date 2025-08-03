İzmir’in Çeşme ilçesinde etkisini artıran kuraklık, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda su seviyesini kritik düzeye düşürdü. Baraj yapımı öncesinde kullanılan eski İzmir-Çeşme kara yolu yeniden gün yüzüne çıktı. Yetkililer, su kesintilerinin süreceğini duyurdu.

SU SEVİYESİ KRİTİK EŞİĞİN ALTINA İNDİ

İZSU verilerine göre, 1 Ağustos 2024 tarihinde yüzde 22,39 olarak ölçülen baraj doluluk oranı, bu yılın aynı gününde yüzde 3,13'e kadar geriledi. Kurak geçen yaz mevsimi ve artan su kullanımı bu düşüşte etkili oldu.

TARİHİ YOL TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

Baraj yapımından önce kullanılan ve yıllardır su altında kalan eski İzmir-Çeşme kara yolu, su seviyesinin düşmesiyle birlikte tekrar görünür hale geldi. Kuruyan alanlar dronla görüntülendi. Yolun bazı bölümlerinden yürüyerek karşıya geçmek mümkün hale geldi.

SU KESİNTİLERİ 10 SAATE ÇIKTI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 25 Temmuz'dan itibaren Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranının yüzde 5’in altına inmesi üzerine gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisi uygulamasına geçti. 31 Temmuz itibarıyla bu kesinti süresi 10 saate çıkarıldı.

EVSEL SU DEPOLARINA TALEP ARTTI

İlçede zaman zaman yaşanan su kesintileri sebebiyle vatandaşlar, evsel su depolarına yöneldi. Özellikle yazlık konutların yoğun olduğu bölgelerde depolara olan ilgi gözle görülür şekilde arttı.