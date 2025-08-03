Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında dikkat çeken açıklama, avukatlarından Mesut Özer tarafından yapıldı. Özer, müvekkilinin eylül ayında tahliye edilebileceğini belirtti.

Tutuklu siyasetçilerin durumuna da değinen Özer, öncelikli taleplerin hukuk ve anayasa çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Barış sürecinin başarıya ulaşmasının ardından af kararı alınması gerektiğini ifade etti.

KOMİSYON SÜRECE HAZIRLANIYOR

Mesut Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulması planlanan komisyonun, sürecin işleyişinde önemli bir rol üstleneceğini belirtti. Komisyon üyelerinin Kürt tarihi ve sorunları hakkında bilgi sahibi kişilerden oluştuğunu kaydetti.

Ayrıca, komisyonun gerekli yasa değişiklikleri ve düzenlemeler için hazırlık içerisinde olduğunu açıkladı.

MHP VE İKTİDAR DESTEK VERİYOR

Özer, bu sürecin geçmişteki çözüm süreçlerinden farklı olduğunu iddia etti. Bu defa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve iktidar kanadının da sürece destek verdiğini söyledi. “Kürt sorununun kökten çözülmesi gerektiğinin farkındalar” ifadelerini kullandı.