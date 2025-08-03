Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları çerçevesinde son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Lazio ile karşılaştı. RAMS Park Stadyumu’nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmaya farklı bir 11’le çıktı.

SÜRPRİZ KADRO

Sarı-kırmızılı ekip sahaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Ismail Jakobs, Roland Sallai ilk 11’iyle çıktı.

TORREIRA SAHNEDE

Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, 10. dakikada Lucas Torreira’nın kafa golüyle öne geçti. 33. dakikada Lazio, kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez’in ters vuruşuyla beraberliği yakaladı. İlk yarının son anlarında hızlı hücum geliştiren konuk ekipte Zaccagni, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırdı.

İkinci yarıda tekrar sahneye çıkan Lucas Torreira, 75. dakikada Yunus Akgün’ün pasında klas bir vuruşla eşitliği sağladı. Kalan sürede skor değişmedi.

GALATASARAY HAZIRLIK KAMPINI NAMAĞLUP TAMAMLADI

Galatasaray, yeni sezon öncesi oynadığı beş hazırlık karşılaşmasında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar sırasıyla Ümraniyespor’u 5-2, Admira Wacker’ı 2-1, Cagliari’yi 3-1 ve Strasbourg’u 3-1 mağlup etti.

ÜÇ OYUNCU KADRODA YOKTU

Galatasaray’da yeni transfer Victor Osimhen, sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Ayrıca Mauro Icardi ile transfer görüşmeleri için Fransa’ya giden Frankowski de kadroda yer almadı.