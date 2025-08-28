Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Çin merkezli BYD, Temmuz ayında Avrupa Birliği’ndeki yeni araç kayıtlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300’ün üzerinde artış sağladı. Şirketin yalnızca AB içindeki satışı 9 bin 698 adet olarak kaydedildi. İngiltere, Norveç, İsviçre gibi AB dışındaki pazarlar da dahil edildiğinde toplam satış 13 bin 503 adede ulaştı.

TESLA SATIŞLARDA SERT DÜŞTÜ

Tesla, Temmuz ayında AB genelinde 6 bin 600 araç satarak yüzde 42 oranında düşüş yaşadı. Bu gerileme, markanın Aralık 2023’ten bu yana Avrupa’daki satış performansında yaşadığı düşüş trendini sürdürdü. Şirketin AB'deki toplam otomobil satışlarındaki payı yüzde 1,3’ten yüzde 0,7’ye geriledi.

Ocak-Temmuz dönemi incelendiğinde ise Tesla'nın AB'deki satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 azalarak 137 bin 71 adetten 77 bin 446 adede düştü. Şirketin bu dönemdeki pazar payı da yüzde 2,1'den yüzde 1,2’ye indi.

ÇİNLİ MARKALARIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

BYD’nin Nisan ayında Tesla’yı Avrupa’da ilk kez geride bırakmasının ardından, SAIC Motor gibi diğer Çinli üreticiler de pazar paylarını artırmaya başladı. Çinli markalar, uygun fiyatlı ve geniş ürün yelpazesine sahip elektrikli araçlarıyla Avrupalı tüketicilerin ilgisini çekiyor.

TESLA İÇ SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA

Tesla’nın satışlarındaki düşüş, şirketin iç dinamiklerindeki sorunlarla da bağlantılı. CEO Elon Musk’ın siyasi söylemleri yatırımcılar arasında endişe yaratırken, Tesla'nın 2025 ikinci çeyreğinde net kârı yüzde 16 oranında azaldı. Şirket, Model Y, S ve X'in yenilenmiş versiyonları ile maliyeti daha düşük Cybertruck ile toparlanmayı hedefliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI GENİŞLİYOR

Tesla’nın kaybına rağmen Avrupa’da elektrikli araç piyasası büyümeye devam etti. Temmuz ayında bataryalı elektrikli araç satışları yüzde 39 oranında arttı. Aynı dönemde AB genelindeki toplam binek otomobil kayıtları ise yüzde 7,4 yükselişle 914 bin 680 adede ulaştı.