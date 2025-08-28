Gürsel Baran ve ATO Yönetim Kurulu Üyeleri, Dr. Fatih Karahan başkanlığındaki TCMB heyetini ATO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda ağırladı. Görüşmede, reel sektörün karşılaştığı güncel ekonomik konular ve beklentiler ele alındı.

"FİYAT İSTİKRARI SAĞLIKLI BÜYÜMENİN ÖN KOŞULU"

Toplantıda konuşan Baran, Merkez Bankası'nın uyguladığı politikaların iş dünyası tarafından yakından takip edildiğini söyledi. "Merkez Bankası'nın attığı adımların, enflasyonla mücadelede gösterdiği kararlılığın ve bu süreçte uyguladığı şeffaf politikaların, piyasalar için güven verici olduğunu belirtmek isterim" dedi. Orta vadede alınan tedbirlerin finansal istikrarı ve yatırım ortamını güçlendireceğini belirtti.

"KREDİ SINIRLARI REEL SEKTÖR LEHİNE GENİŞLETİLMELİ"

Reel sektörün finansmana erişimde ciddi zorluklar yaşadığını ifade eden Baran, "Banka faiz oranlarının Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz oranlarıyla uyumlu olmasının sağlanması, bunun için zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi ve diğer kredi sınırlayıcı önlemlerin reel sektör lehine genişletilmesi beklentisi içindeyiz" diye konuştu.

Bankaların daha düşük faizlerle yeniden vadelendirme seçeneğini sunmasının, özellikle KOBİ’ler açısından önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, ticari kredi kartlarına taksit sayısının artırılması ve bu kartların kredi sınırlamalarından muaf tutulması gerektiğini vurguladı.

"BANKALAR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Bankaların yüksek kârlılığına dikkat çeken Baran, "Tüm işletmelerin neredeyse var olma mücadelesi verdiği bu süreçte, bankalarımız yüksek oranlı kârlar elde ediyor... Bu önemli dönemde bankalarımızın elini taşın altına koyması ve işletmelerimizin finansman ihtiyacına karşılık vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"YENİ NEFES KREDİSİ BEKLİYORUZ"

KOBİ’lerin finansman ihtiyacının karşılanmasında Nefes Kredisi’nin önemine değinen Baran, "Yaklaşık 24 bin firmamıza 30 milyar TL'lik destek sağlandı. Ancak talep devam ediyor... Yeni bir Nefes Kredisi talebimiz söz konusu" dedi. Uygun maliyetli finansmanın yatırım, üretim ve ihracat açısından taşıdığı önemi vurguladı.

DÖVİZ KURU POLİTİKASINA ELEŞTİRİ

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki toparlanmayı olumlu bulduklarını ifade eden Baran, "Uygulanan döviz kuru politikası, özellikle ihracata yönelik sektörlerde maliyet baskısını artırıyor ve rekabet gücünü zayıflatıyor" diye konuştu.

KONKORDATO SÜRECİNDE SUİSTİMAL VURGUSU

Baran, konkordato ilanlarında yaşanan artışlara dikkat çekti. "Konkordato bugün suiistimal edilen bir müessese haline gelmiş durumda. Normal dışı yollarla konkordato ilan eden firmalar koruma şemsiyesi altına alınırken, alacaklı firmalar korumasız kalıyor" diyerek, bu durumun alacaklı firmalar üzerinde yarattığı baskıya işaret etti.