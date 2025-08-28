İş dünyasının önde gelen isimlerinden İnan Kıraç, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Alınan bilgiye göre, rahatsızlığının ilerlemesi üzerine bu karar verildi.

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç ile aralarındaki anlaşmazlıkların sona erdiğini duyurmasının ardından hastaneye geldi. Odatv'nin haberine göre, baba-kız arasındaki küslüğün sona erdiği ve İpek Kıraç’ın hastanede babasının yanında bulunduğu ifade edildi.

11 Ağustos'ta sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İpek Kıraç, babasıyla barıştıklarını duyurmuştu. Paylaşımında, "Babamla aramızdaki fikir ayrılıklarını geride bıraktık, yeniden bir araya geldik" ifadelerine yer vermişti.

İNAN KIRAÇ KİMDİR? İŞ DÜNYASININ DUAYEN İSMİ

İnan Kıraç, Türkiye iş dünyasının en önemli ve etkili isimlerinden biri olarak tanınır. Koç Topluluğu’nun önde gelen yöneticilerinden olan Kıraç, yıllar boyunca hem iş dünyasında hem de sosyal hayatta adından sıkça söz ettirmiştir. Uzun süredir Türkiye’nin sanayi ve eğitim alanlarında önemli roller üstlenen Kıraç, aynı zamanda aile bağları, hayırsever kimliği ve sanatla olan ilişkisiyle de bilinir.

İnan Kıraç, 1937 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Babası Ethem Kıraç, bölgesinin tanınan iş insanlarından biriydi. Aileden gelen girişimcilik ruhuyla büyüyen Kıraç, eğitim hayatına Eskişehir’de başladı. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra, yükseköğrenimini İstanbul’da Robert Kolej’de sürdürdü.

Erken yaşlardan itibaren disiplinli, çalışkan ve vizyoner yapısıyla dikkat çeken Kıraç, özellikle Galatasaray Lisesi’nde aldığı eğitimle Fransızca başta olmak üzere yabancı dile ve dünya görüşüne büyük önem vermeye başladı.

İŞ HAYATINA ADIM: KOÇ HOLDİNG VE SANAYİCİLİK

İnan Kıraç, iş hayatına Koç Holding çatısı altında başladı. 1960’lı yıllarda holdingin çeşitli kademelerinde görev aldıktan sonra, Tofaş, Otokar, Koçtaş gibi Türkiye'nin sanayi devi firmalarında yöneticilik yaptı. Özellikle otomotiv sektöründe elde ettiği başarılarla dikkat çekti.

1970'li yıllarda, Vehbi Koç ile yakın çalışmaya başlayan Kıraç, hem Koç Ailesi’nin hem de Türkiye sanayisinin önemli karar vericilerinden biri haline geldi. İş hayatında sergilediği stratejik bakış açısı ve uzun vadeli yatırımlara verdiği önem, onu Koç Topluluğu içinde özel bir yere taşıdı.

İnan Kıraç, Suna Kıraç ile evlidir. Suna Kıraç, Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç’un kızıdır. Bu evlilikle birlikte Kıraç ailesi, Koç ailesinin bir parçası haline gelmiştir.