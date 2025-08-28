Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı. Kararın, Özel’in partisinin İstanbul Beyoğlu’ndaki mitinginde dile getirdiği sözler üzerine alındığı bildirildi.

Başsavcılık, Özel’in ifadelerinin “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” suçları kapsamında değerlendirilerek resen soruşturma açıldığını duyurdu.

ÖZEL’İN MİTİNGLERDEKİ SÖZLERİ

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Beyoğlu’nda düzenlenen mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sert ifadeler kullandı.

Özel konuşmasında, “Senin alnını karışlayacağım” diyerek Gürlek’i hedef aldı. Eleştirilerini sürdüren Özel, “Çağırınca gelen Ekrem İmamoğlu’nun avukatına ‘kaçma şüphesi var’ diyen, kaçarken yakalanana ‘ev hapsi yeter’ diyen Akın Gürlek’e soruyorum; sende şu kadar namus varsa niye yaptığını açıklarsın” ifadelerini kullandı.