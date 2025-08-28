Fenerbahçe yeni transfer haberini duyurdu
Lizbon’daki Estádio da Luz’da oynanan karşılaşmada Benfica, Türk temsilcisi Fenerbahçe’yi konuk etti. İlk maçın İstanbul’da 0-0 sona ermesinin ardından rövanşta sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, 35. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi.

TURU GETİREN GOL AKTÜRKOĞLU’NDAN

Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 sonuçlandı. Bu skorla Benfica, toplamda 1-0’lık üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı.

FENERBAHÇE AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI

Fenerbahçe, play-off turunda elenerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma şansını kaybetti.