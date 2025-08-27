Galatasaray Spor Kulübü, avukat Rezan Epözdemir hakkında önemli bir karar aldı. Kulüp, Epözdemir’in üyeliğini, hakkında yürütülen FETÖ’ye yardım ve casusluk soruşturması nedeniyle askıya aldı.
Kulüp ayrıca, ilerleyen aylarda yapılacak kongrede Rezan Epözdemir’in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Kararın, FETÖ ve casusluk iddialarına dayandırıldığı öğrenildi.
RÜŞVETE ARACILIK SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI
Avukat Rezan Epözdemir, daha önce gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece “Rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanarak Çorlu Cezaevi’ne gönderilmişti.