Olay, Konya’nın Meram ilçesindeki bir devlet hastanesinde yaşandı. İddiaya göre, muayene olmak için gelen genç bir kadın, doktor H.H.U. tarafından geri çevrildi. Gerekçe olarak giydiği kıyafet gösterildi.

Görüntülere yansıyan diyalogda doktor, “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyerek, hasta seçme hakkını kullandığını savundu. Genç kızın “Çıplak gelen derken neyi kastetmeye çalışıyorsunuz?” sorusuna ise doktor, “Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?” yanıtını verdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU, GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Olay karşısında duygusal olarak yıkılan genç kadın, gözyaşlarına boğuldu. Yaşananları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaşan genç kadın, doktorun “çıplak” nitelemesine karşılık muayene sırasında giydiği kıyafetleri de paylaştı. Görüntülerde üzerinde kot pantolon ve kolsuz bir tişört olduğu görüldü.

SAĞLIK BAKANLIĞI: “TAHKİKAT TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR”

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlığın “Sağlıklı Çözüm” adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir” denildi.