İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elebaşılığını Selahattin Yılmaz’ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Sayhan, “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçundan cezaevine gönderildi. Evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda delil niteliği taşıyan belgeler ele geçirildi.

ASSAN GROUP’TA GÖZALTI VE KAYYUM KARARI

Soruşturma kapsamında ASSAN Group şirketine de operasyon düzenlendi. Şirketin sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “askeri casusluk” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti yürüttükleri iddia edildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin faaliyet gösterdiği sektörlerin hassasiyeti dikkate alınarak gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde aramalar sürüyor.

TMSF’DEN KAYYUM ATAMASI

Yürütülen soruşturma kapsamında, ASSAN Group bünyesindeki 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığı bildirildi.

SELAHATTİN YILMAZ SUÇ ÖRGÜTÜ DOSYASI

Soruşturmaya konu olan Selahattin Yılmaz suç örgütü, kamuoyunun gündemine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla gelmişti. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in cezaevinden avukatı aracılığıyla Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” talimatı verdiği öne sürülmüştü.

Yürütülen operasyonlar sonucu suç örgütü kapsamında toplam 10 şüpheli tutuklandı.