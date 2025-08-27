CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan dilekçe, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Söz konusu dilekçede, Gazze'deki insanlık dışı katliamın durdurulması ve insani yardımların ulaştırılabilmesi için TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanması talep edildi.

KURTULMUŞ’TAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Bu talebin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’i 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantının Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 7'nci maddeleri uyarınca yapılacağı belirtildi.

Toplantının gündeminde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Filistin halkına uygulanan soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgedeki güncel gelişmeler yer alacak.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN MECLİS’İ BİLGİLENDİRECEK

Olağanüstü toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu’nu Gazze’deki gelişmeler hakkında bilgilendirecek.