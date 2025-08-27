Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 1915 olaylarına ilişkin sözlerine sert tepki gösterdi.

Duran, “Gazze'de binlerce masumun sistematik bir soykırıma tabi tutulduğu, çocuklar, yaşlılar ve kadınların atılan bombalar ve açlık nedeniyle can verdiği bir dönemde, soykırımın baş sorumlusu Netanyahu'nun 1915 olaylarına yönelik açıklamaları, tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür” ifadelerini kullandı.

“ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SOYKIRIMIN TÜM UNSURLARI MEVCUT”

Burhanettin Duran, Gazze’de yaşananların uluslararası hukuk açısından soykırımın tüm unsurlarını taşıdığını vurguladı. On binlerce sivilin öldürüldüğüne, temel yaşam kaynaklarının sistematik olarak yok edildiğine ve kitlesel göçe zorlandıklarına dikkat çeken Duran, söz konusu suçların dünyanın gözü önünde işlendiğini belirtti.

“NETANYAHU ULUSLARARASI MAHKEMELERDE EN AĞIR CEZAYI ALMALI”

Açıklamasının devamında Burhanettin Duran, “Bu suçları gerçekleştiren bir ismin, tarihe dair hüküm vermesinin hiçbir karşılığı yoktur” dedi. Netanyahu ve ona bağlı yapılanmaları “katliam şebekesi” olarak tanımlayan Duran, “Uluslararası toplumun vicdanında zaten mahkum olan Netanyahu ve katliam şebekesinin uluslararası mahkemelerde en ağır cezayı alması için Türkiye olarak tüm alanlarda çabalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.