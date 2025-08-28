Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’ndeki 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın açılışı için geldiği Erzurum’da, Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya geldi. Bolat, Türkiye’nin 22 yıllık sürede ortalama reel olarak yüzde 5,4 büyüdüğünü belirtti.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizlere, Kovid-19 salgınına, tedarik zinciri sorunlarına, savaşlara ve 6 Şubat depremlerine rağmen Türkiye'nin mal arzında sorun yaşamadığını ifade eden Bolat, istikrarın sürdüğünü vurguladı.

“KİŞİ BAŞINA GELİR 16 BİN DOLARA YAKLAŞTI”

Bolat, TÜİK’in milli gelir rakamlarını birkaç gün içinde açıklayacağını, orta vadeli programın da 10 gün içinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. İlk çeyrek itibarıyla kişi başına milli gelirin 16 bin dolara yaklaştığını belirten Bolat, ikinci çeyrek rakamlarıyla bu seviyenin üzerine çıkılacağını ifade etti.

“ÜRETİM 238 MİLYAR DOLARDAN 1,4 TRİLYON DOLARA YÜKSELDİ”

Bakan Bolat, sanayi üretimi ve organize sanayi bölgesi (OSB) sayısında da ciddi artış yaşandığını söyledi. OSB sayısının 180’den 380’e yükseldiğini belirten Bolat, milli gelirin 1,4 trilyon dolara ulaşmasında sanayi üretiminin 350-375 milyar dolarlık payının olduğunu kaydetti.

“TARIM BİTTİ DİYENLERE RAKAMLARLA YANIT”

Tarım üretiminin 24 milyar dolardan 74,5 milyar dolara çıktığını açıklayan Bolat, tarımın bittiği yönündeki söylemlere karşılık olarak, bu artışı çiftçilerin sağladığını vurguladı. Ekonomide kriz söylemlerine de değinen Bolat, bu üretim ve ihracat kapasitesinin kriz içindeki bir ülkeye ait olamayacağını dile getirdi.

“İHRACATTA 390 MİLYAR DOLAR HEDEFİ”

Mal ihracatının 270 milyar dolara, hizmet ihracatının ise 120 milyar dolara yaklaştığını belirten Bolat, 2025 yılı sonuna kadar toplam 390 milyar dolar ihracat hedeflediklerini söyledi. Bu rakamın milli gelirin yaklaşık yüzde 30’una karşılık geldiğini ifade etti.

“ERZURUM 50 KAT GELİŞTİ”

Erzurum’un gelişimine de dikkat çeken Bolat, 2004 yılında TÜSİAD şubesi açtıkları Erzurum ile bugünkü Erzurum arasında 40-50 kat olumlu fark olduğunu belirtti. Anadolu genelinde ekonomik ve yapısal dönüşümün sürdüğünü söyledi.