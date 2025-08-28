PKK’nın kendini feshetmesi ve silahların sembolik törenle bırakılmasının ardından başlatılan süreç, TBMM gündemine taşındı. Bu kapsamda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, farklı kesimlerden temsilcileri dinlemeyi sürdürüyor. Bugünkü oturumda eski TBMM başkanları yer aldı.

"VATANDAŞLIK TANIMI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Komisyonda konuşan Binali Yıldırım, Anayasa’da yer alan vatandaşlık tanımının değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Yıldırım, "Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir. Etnik kimlik esasına dayalı değil, eşitliğe dayalı bir tanım olmalıdır. Bu değişiklik üniter yapımızı bozacak diye algılanmamalı. Birleştirici ve bütünleştirici adımlar atmalıyız" dedi.

"KÜRTLER DE TÜRKLER DE ASLİ UNSURDUR"

Konuşmasında terörün kalkınma ve yatırımların önündeki en büyük engel olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Kürtler de, Türkler de bu milletin asıl unsurudur. Cumhuriyet nasıl birlikte kurulduysa, bugün de hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış hissetmemelidir" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Binali Yıldırım, vatandaşlık tanımına ilişkin benzer bir açıklamayı daha önce Hukuki Araştırmalar Derneği’nin (HUDER) düzenlediği Yeni Anayasa Buluşmaları programında da yapmıştı. Söz konusu programda, Anayasa’nın 66. maddesindeki "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür" ifadesini tartışmaya açmıştı.

ANAYASA 66. MADDE

Cumhuriyet tarihinde en çok tartışılan maddelerden biri olan Anayasa’nın 66. maddesi, "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür" hükmünü içeriyor.