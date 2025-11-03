Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Açıklamaya göre, TÜFE ekim ayında bir önceki aya göre % 2,55 arttı. Yıllık bazda ise enflasyon artışı % 32,87 olarak gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 37,15’E YÜKSELDİ

TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, ev ve iş yeri sahiplerinin kiracılara uygulayabileceği tavan zam oranı % 37,15 olarak belirlendi. Konut kiraları için bu oran sadece iş yerlerinde geçerli olacak; konutlarda ise yüzde 25’lik yasal üst sınır devam ediyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA HESAPLAMALAR BAŞLADI

Açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli maaşlarına yılbaşında yapılacak artışlar için hesaplamalar da netleşmeye başladı. TÜFE oranlarının yıl sonunda oluşacak seviyesi, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkını ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını doğrudan etkileyecek.