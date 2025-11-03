Ukrayna Premier Lig’in 11. haftasında Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev’i konuk etti. Lviv Arena’da oynanan karşılaşmayı turuncu-siyahlı ekip 3-1 kazanarak liderliğini sürdürdü. Hafta içinde Ukrayna Kupası’nda aynı rakibine elenen Shakhtar, ligde rövanşı aldı.

GOLLER MAÇIN HER İKİ YARISINA DA DAĞILDI

Ev sahibi Shakhtar Donetsk, karşılaşmaya hızlı başladı. 3. dakikada Eguinaldo ile öne geçen ekip, 54. dakikada Newerton ile farkı ikiye çıkardı. Dinamo Kiev, 56. dakikada Buyalskiy’nin golüyle umutlansa da, 90+4. dakikada Kabaiev’in kendi kalesine attığı golle mücadele 3-1 sonuçlandı.

PUAN FARKI 4’E YÜKSELDİ

Bu galibiyetle birlikte Shakhtar Donetsk puanını 24’e yükseltti. En yakın takipçileri LNZ ve Dinamo Kiev ile arasındaki farkı 4 puana çıkaran ekip, zirvedeki konumunu sağlamlaştırdı.