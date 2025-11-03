Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Derbiye hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz 5. dakikada öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada Cerny’nin ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Toure, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.
FARK 22. DAKİKADA İKİYE ÇIKTI
-
dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Emirhan Topçu’nun rakip yarı sahada kaptığı topla başlayan atakta, Cerny'nin ceza sahası sol çaprazından verdiği pası değerlendiren Emirhan, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.
ORKUN KÖKÇÜ KIRMIZI KART GÖRDÜ
-
dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Takım kaptanı Orkun Kökçü, Alvarez ile yaşadığı ikili mücadele sonrası önce sarı kart gördü. VAR incelemesi sonrası hakem Ali Yılmaz, pozisyonu tekrar izleyerek sarı kartı iptal etti ve doğrudan kırmızı kartla Kökçü’yü oyun dışına gönderdi.
SERGEN YALÇIN’IN İTİRAZINA KIRMIZI KART
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kökçü’nün gördüğü kırmızı karta sert şekilde itiraz etti. Hakemle girdiği diyalog sonrası, Ali Yılmaz tarafından doğrudan kırmızı kartla tribüne gönderildi.
FENERBAHÇE'NİN GERİ DÖNÜŞÜ BAŞLADI
-
dakikada Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile farkı 1’e indirdi. Sağdan kullanılan kornerde iyi yükselen Yüksek’in kafa vuruşu savunmadan sekip önünde kaldı. Yüksek, gelişine yaptığı vuruşla topu kaleci Ersin’in bacakları arasından ağlara gönderdi.
ASENSIO SKORA DENGE GETİRDİ
İlk yarının son anlarında Fenerbahçe beraberliği yakaladı. 45+3. dakikada sağ kanattan hareketlenen Nene'nin ortasında topu önünde bulan Asensio, düzgün bir vuruşla ağları buldu.
JHON DURAN MAÇA NOKTAYI KOYDU
-
dakikada Jhon Duran, attığı golle takımını öne geçirdi. Emirhan’ın havadan gönderdiği uzun topa baskı yapan Duran, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla Fenerbahçe'yi 3-2 üstünlüğe taşıdı.
FENERBAHÇE PUANINI 25’E YÜKSELTTİ
Kalan dakikalarda başka gol olmazken, Fenerbahçe sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip puanını 25’e çıkarırken, Beşiktaş 17 puanda kaldı. Ligin 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.