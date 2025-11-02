Beşiktaş Kulübü, bugün olağan idari ve mali kongresini gerçekleştirdi. Toplantının en dikkat çeken gündem maddesi, eski başkan Hasan Arat hakkında alınacak disiplin kararıydı. Kongre üyeleri, oy çokluğuyla Arat’ın 1 yıl süreyle kulüpten geçici olarak ihraç edilmesini onayladı.

KAVGA SONRASI SÜREÇ BAŞLADI

Hasan Arat, 12 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen Divan Kurulu toplantısında, eski divan başkanı Tevfik Yamantürk ile yaşadığı fiziki müdahaleye varan tartışma sonrası disiplin kuruluna sevk edilmişti. Disiplin Kurulu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda Arat'ın kulüpten geçici olarak çıkarılması yönündeki öneri, yönetim kurulu tarafından kongre gündemine alındı.

İBRA OYLAMASINDAN DA OLUMSUZ SONUÇ

Kongrede yalnızca ihraç kararı değil, Hasan Arat’ın başkanlık döneminin mali ve idari açıdan ibra edilip edilmeyeceği de oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Arat dönemi ibra edilmedi. Böylece eski başkan hem disiplin cezası aldı hem de görev süresindeki yönetimi genel kurul tarafından onaylanmadı.