Kırmızı bültenle aranan 9 ve ulusal seviyede aranan 2 şüpheli olmak üzere toplam 11 kişinin Türkiye’ye getirildiği açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya paylaşımlarında iadelerin sağlandığını duyurdu.

HANGİ ÜLKELERDEN GETİRİLDİLER

Bakan Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, şüphelilerden altısının Gürcistan kaynaklı, üçünün Almanya kaynaklı iadelerinin sağlandığı; ayrıca Arnavutluk ve Belçika menşeli iki şüphelinin de Türkiye’ye getirildiği belirtildi.

OPERASYON KURUMSAL KOORDİNASYONLA YÜRÜTÜLDÜ

Açıklamada, EGM Interpol–Europol Daire Başkanlığı ile ilgili birimlerin koordineli çalışmaları sonucunda izlerin tespit edildiği ve iadelerin gerçekleştirildiği kaydedildi. Operasyonların suçla mücadele ve kamu güvenliği amaçlı yürütüldüğü ifade edildi.

BAKANIN MESAJI

Ali Yerlikaya paylaşımında, *"Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.