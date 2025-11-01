Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alanı ile Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olarak açıldı.

Millet bahçesi, afet durumunda en az 40 bin çadır kurulabilen ve aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği bir toplanma alanı içeriyor.

Türkiye genelinde bugüne kadar 36 milyon 560 bin metrekare yeşil alanda 313 millet bahçesi yapıldı ve 45 milyon 247 bin metrekare alanda 231 millet bahçesinin yapımı sürüyor.

" Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı" olarak düzenlenen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı. Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sizlerin şahsında, İstanbul'daki on altı milyon vatandaşımın her birine, şehri İstanbul'un havasını soluyan tüm kardeşlerime selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Huzuruyla, enerjisiyle bizleri güçlendiren siz değerli kardeşlerime, bilhassa da genç kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Programımıza teşrif eden, gurur ve sevincimize ortak olan misafirlerimize de "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." diyorum.

"SABOTAJLARA RAĞMEN İSTANBUL'UMUZU TÜRKİYE YÜZYILI'NA HAZIRLIYORUZ"

Aşkımızı yepyeni eserlerle, hizmetlerle, tarihî yatırımlarla göstermeye devam ediyoruz. Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen, İstanbul'umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Birazdan, yapımı tamamlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin, bu devasa eserin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Dev bir eseri daha milletimize kazandırmış olacağız. Çevre Bakanlığımızı, TOKİ'mizi, yüklenici firmamızı; işçisinden mimarına, mühendisinden yöneticisine kadar bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Şehrimize imzamızı attığımız bu eserin, İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Daha nice eserleri, nice hizmetleri İstanbul'umuzla birlikte 81 vilayetimizin tamamıyla buluşturmayı Mevla bizlere inşallah nasip eylesin.

"ASLOLAN İNSANDIR"

Çok önemli bir hususu sizlerle paylaşmak isterim. Tıpkı insanlar gibi, şehirlerin de bir ruhu vardır. Tabiatıyla, mimarî dokusuyla, kültürel zenginliği ve tarihî kimliğiyle şehirler yaşayan varlıklardır. Şehirlerde insanı okursunuz, maziyi görürsünüz, bugünü anlarsınız.

Merhum Nurettin Topçu Üstadımız bu gerçeği şöyle dile getirmiştir: "Bir belde bir manadır, şehir bir insandır. Onda bir insan çehresi görülür, bir ruh saklanır, bir kalp çarpar."

Bu ruhu, bu kalbi, bu çehreyi; Bağdat'tan Kahire'ye, Üsküp'ten Bursa'ya, Semerkant ve Buhara'dan Beyrut'a, medeniyet bahçemizin her köşesinde çok net bir şekilde görebilir, duyabilir, hissedebilirsiniz.

Geçmiş ve gelecek, birbiriyle adeta bütünleşmiş kavramlardır. Biz şuna inanıyoruz: Sadece betondan ibaret bir şehir, ruhsuz ve kimliksiz bir şehirdir. Sadece asfalttan, demirden müteşekkil bir şehir ise mekanik bir şehirdir. Çünkü bir şehri şehir yapan; binalar, yollar, köprüler değildir. Bunlar tabii ki önemlidir, tabii ki vazgeçilmezdir. Ama aslolan insandır, insan. İnsan, yaşadığı yere bir değer katıyor. En azından aldığı kadarını şehrine geri veriyorsa, şehrini mamur ediyor demektir. Eğer kişi yaşadığı şehri sadece tüketiyor, sadece kirletiyorsa, o kişi şehrine ihanet ediyor demektir.

"ŞEHİRLERİMİZİN KİME OY VERDİĞİYLE İLGİLENMİYORUZ"

İşte bu yüzden ecdadımız, asırlar boyunca bir yandan şehirleri imar ederken, diğer yandan da nesilleri inşa etmiştir. Yaşadığı, ilham aldığı o güzel şehirleri aynı şekilde imar etmek için canla başla çalışıyoruz. Hem İstanbul'u hem de diğer illerimizi mamur ediyor, eksiklerini gideriyor, yatırımlarımızla sorunlarına çözüm buluyoruz. Bu konuda asla siyasî ayrımcılık içinde değiliz. Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. Seksen altı milyonun her bir ferdini, her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz. Özellikle İstanbul'umuzu; iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. İstanbul, bizim göz bebeğimizdir. Gençler, şunu herkes bilsin ki; bu aziz şehrin bir fetret devrini daha yaşamasına gönlümüz asla razı değildir.

Bu anlayışla tüm imkanlarımızı İstanbul için seferber etmiş durumdayız. Ana muhalefet meydanlarda içi boş slogan atarken, biz İstanbul için, sizler için, 86 milyonun tamamı için koşturuyoruz. Güvenli ve konforlu yeni yapılarla, millet bahçelerimizle, kütüphanelerimiz, gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimizle İstanbul'un güzelliğini ortaya çıkarıyoruz.

Sizler de takip ediyorsunuz; hemen her hafta yeni bir yatırımın, proje ve eserin müjdesini veriyoruz. Geçtiğimiz hafta halkımızda büyük heyecan uyandıran yüzyılın konut projesinin tanıtımını yaptık. Ülkemiz genelinde tam 500 bin konut inşa edeceğiz. Bunlardan 100 bin tanesi İstanbul'umuzda yapılacak. 81 ilimizin her birine depreme karşı dirençli, modern ve konforlu toplam 500 bin konut kazandıracağız.

"YÜKSEK SEYREDEN KİRA FİYATLARININ HEPİMİZ FARKINDAYIZ"

Yetmez, İstanbul'da yüksek seyreden kira fiyatlarının hepimiz farkındayız. Bu sorunun çözümüne katkı sunacak bir projeyi devreye alıyoruz. TOKİ eliyle 15 bin konutu uygun şartlarda İstanbul'da kiraya vereceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız. Şunu da ifade etmek isterim; biliyorsunuz geçen hafta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde depremle sarsıldık. Allah'a hamdolsun herhangi bir can kaybımız olmadı ama bu deprem bize afetlere hazırlık meselesinin aciliyetini tekrar hatırlattı. Kentsel dönüşüm konusunun asla ihmale gelmeyeceğini orada bir kez daha gördük.

Devlet, belediye, vatandaş el ele verip bu işi süratle halletmek durumundayız. Diğer türlü, sırf tedbirsizlik dolayısıyla yüreklerimize yeni ateşler düşmesine engel olamayız. Kıymetli kardeşlerim, sevgili İstanbullular, hep söylüyorum; millete ve memlekete hizmet öncelikle dert işidir, dert. Biz milletimizin refahını artırmanın, yüzünü güldürmenin, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin vatandaşları hangi hizmetleri alıyorsa kendi insanımıza onlardan daha iyisini götürmenin derdindeyiz.

"22 MİLLET BAHÇEMİZİN İNŞASI SÜRÜYOR"

Millet bahçelerimiz, eser siyasetimizin en güzel örneklerinden biridir. Bugüne kadar tam 36 milyon 560 bin metrekare yeşil alana sahip 313 millet bahçemizi 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 45 milyon 247 bin metrekarelik alanı kapsayan 231 millet bahçemizin de yapımı devam ediyor. Sadece İstanbul'da 34 millet bahçemizi tamamladık, 22 millet bahçemizin de inşası sürüyor. Bugün de 1 milyon 215 bin metrekarelik alana yayılan Atatürk Millet Bahçemizin açılışını sizlerle birlikte yapıyoruz.

"AFET DURUMUNDA EN AZ 40 BİN ÇADIR KURULABİLECEK"

Yürüyüş ve bisiklet yollarından spor sahalarına, sergi alanından millet kıraathanesine, parkıyla, havuzuyla, sosyal donatılarıyla İstanbul'a ferah ve modern bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinde toplanma alanlarının önemi çok daha net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Burası aynı zamanda afet anlarında yüz binlerce vatandaşımıza ağırlayan bir toplanma merkezi olarak da hizmet verecek. Afet yönetim merkezinin de yer aldığı millet bahçemizde herhangi bir afet durumunda en az 40 bin çadır kurulabilecek. Tam donanımlı hastaneden tıbbi yardım malzemeleri lojistiğine, bakım ve ihtiyaç odalarından aşevlerine kadar afet anında ihtiyaç duyulan her şey evet, burada millet bahçemizde olacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz ayrıca çok önemli bir sağlık tesisine de ev sahipliği yapıyor. Koronavirüs salgını döneminde 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak devreye aldığımız acil durum hastanemiz burada hizmet veriyor. Bu hastanemiz COVID'le mücadelede çok önemli bir işlev görmüştü. Daha sonra restorasyona alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin büyük bir kısmı da Yeşilköy'e, buradaki hastanemize taşınmıştı. İnşa faaliyetleri devam eden Cerrahpaşa Hastanemizin eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri hemen yanı başımızda verilmeye devam ediyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mensuplarıyla birlikte hasta yakınlarımız da Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizden yararlanma imkanı bulacak. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Çok kıymetli kardeşlerim, ülkemize hizmetlerimiz sadece yollarla, binalarla, bugün burada olduğu gibi çevre projeleriyle sınırlı değil. İktidar ve ittifak olarak en büyük yatırımı milletimizin kardeşliğine yapıyoruz, Türkiye'nin güvenliğine yapıyoruz. Cumhur İttifakı olarak bundan bir sene önce başlattığımız terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Tahrikler karşısında galeyana gelmedik.

Şehit yakını ve gazilerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerini gözettik. Özellikle bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmamaya itina gösterdik. Süreci herhangi bir yol kazası yaşanmadan bugünlere başarıyla getirdik. Münfesih terör örgütü, geçtiğimiz günlerde silahlı unsurlarını ülkemizden çekmekte ve sınır hattından uzaklaştırmakta olduğunu açıkladı. İlgili birimlerimiz sahadaki gelişmeleri anbean titizlikle takip ediyor. Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı önemsiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kurulan komisyon, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

"DEM PARTİ İLE UMUT VERİCİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Son olarak perşembe günü Adalet ve Dışişleri Bakanlarımız komisyonu bilgilendirdi. Biz de külliyemizde DEM Parti heyetini kabul ettik. Kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve milletimizin hayrına olan işlerde çabuk davranılması gerektiğine inanıyoruz. Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi mutlaka başlatacağız. Bunda sonuna kadar kararlıyız. Önce terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge menziline inşallah varacağız. Tüm bu stratejik adımları atarken elbette şu gerçeğin de bilincindeyiz: Hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci kundaklamaya dönük çabalar yoğunlaşıyor.

"EN BÜYÜK HEDEFLERİ CUMHUR İTTİFAKININ BİRLİĞİNİ BOZMAK"

Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar. Milletimizi tedirgin etmek, şehit yakınlarımızı huzursuz etmek, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla ellerinden geleni yapıyorlar. En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini ve insicamını bozmak. Fakat muvaffak olamayacaklar!

YEŞİL ALAN BÜYÜKLÜĞÜ 1 MİLYON 215 BİN METREKARE

"Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı" olarak düzenlenen ve sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı yer alacak.

Millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphane bulunuyor.

72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binasının da yer aldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor.

Rekreasyon alanlarında ise Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş'ı temsil eden 7 tepe yer alıyor.

Ayrıca bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat" deresi bulunuyor.

Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark yapılırken, spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanı inşa edildi.

Aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanına 9 ayrı noktadan ulaşım sağlanıyor. Bu alanda hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali ile 19 tuvalet bulunuyor.

BUGÜNE KADAR 313 MİLLET BAHÇESİ YAPILDI

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bakanlık tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde 36 milyon 560 bin metrekarelik yeşil alanda 313 millet bahçesinin yapıldığı bildirildi.

45 milyon 247 bin metrekare alanda 231 millet bahçesinin yapımı sürdüğü belirtilen açıklamada, sadece İstanbul'da 5 milyon 577 bin metrekare alanda 34 millet bahçesinin tamamlandığı, 13 milyon 425 bin metrekare alanda 22 millet bahçesini yapımının ise devam ettiği bilgisi verildi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılması bekleniyor.

Törenin ardından millet bahçesinde vatandaşlar için 2 gün sürecek çeşitli etkinliklerin düzenleneceği, çocuklar için ikramlar ve sıfır atık uygulamalarının yanı sıra çeşitli atölye etkinliklerin yapılacağı kaydedildi.