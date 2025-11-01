Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tek kişilik odasının banyosunda asılı halde ölü bulundu. Cezaevi görevlilerinin yaptığı kontrolde Özer’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İLK AÇIKLAMA ADALET BAKANI TUNÇ’TAN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olay sonrası yaptığı açıklamada “Soruşturma neticesinde kesin ölüm nedeni belli olacaktır. Ama şu anda ilk bulgular intihar olduğu yönünde” dedi. Tunç, tek kişilik odaların girişlerinde kameraların bulunduğunu, tüm kayıtların inceleneceğini aktardı.

11 BİN 190 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

Özer hakkında “Örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Eylül 2023 tarihli kararında Özer ile kardeşlerine 11 bin 196 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezası vermişti.

THODEX SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Thodex, 2017’de kuruldu ve bir dönem Türkiye’nin en büyük kripto para platformları arasında yer aldı. Şirket, 2021’de işlemleri durdurdu ve binlerce kullanıcı parasını çekemez hale geldi. Ardından Özer yurtdışına kaçtı. 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye iade edildi ve 23 Nisan 2023’te tutuklandı.

MASAK RAPORU VE İDDİANAME DETAYLARI

Hazırlanan iddianamede, platform üzerinden 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlığın farklı cüzdanlara aktarıldığı, toplam zararın 356 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Özer ve bazı sanıklar için 40 bin yıla kadar hapis cezası talep edildi.