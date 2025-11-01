CNN Türk canlı yayınına katılan İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük’ün bahis hesabıyla ilgili detayları paylaştı. Hacıosmanoğlu, "Hesap açıldığı zaman belirli bir miktar bonus vermiş herhalde. 40 lira mı ne bonusu var, iki kupon oynanmış. Onu da tam bilmiyorum, savcılık soruşturmasını yapacak." ifadelerini kullandı.

"TC NUMARASIYLA AÇILMIŞ VE OYNANMIŞ"

Hacıosmanoğlu, bahis hesabının Zorbay Küçük’ün T.C. kimlik numarası ile açıldığını belirterek, "Biz de ilgili birimlere sorduk. TC numarası ile açılmış ve oynanmış. Süreç devam ediyor. Bizim bir beyanda bulunmamız doğru olmaz." dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU"

Zorbay Küçük’ün iddiaları reddettiğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Ben de Zorbay Küçük ile görüştüm. Oynamadığını söyledi. Hesaplar uymuyor. Suç duyurusunda bulundu. Suçlu olan biri gidip savcılığa itirazda bulunmaz." şeklinde konuştu.

"AKLANIRSA HAKEMLİĞE DÖNEBİLİR"

Hacıosmanoğlu, soruşturmanın sonucuna göre Zorbay Küçük’ün görevine dönebileceğini ifade ederek, "Zorbay Küçük aklandığı taktirde tabii ki görevine geri dönebilir. Cadı avına çıkmadık. Kimseye imtiyaz tanınmayacak ama haksızlık da yapılmayacak. Bunun vebali var." dedi.