1 Ocak 2016'dan itibaren dağıtılmaya başlanan yeni tip sürücü belgeleri için tanınan geçiş süresi sona erdi. Eski tip ehliyetlerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar yenilenmesi gerekiyordu. Bu tarih, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dört kez uzatılmıştı. Son uzatma da 31 Ekim 2025'te tamamlandı.

BAKAN YERLİKAYA: SÜRE UZATILMAYACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekim ayı boyunca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, ehliyetlerini henüz yenilemeyen vatandaşlara çağrıda bulunmuştu. Yerlikaya, bu kez sürenin kesinlikle uzatılmayacağını belirterek, "Son güne kalmayın." mesajını vermişti.

1 MİLYON 799 BİN KİŞİ EHLİYETİNİ YENİLEMEDİ

Bakanlık kaynaklarına göre, ekim ayında 275 bin 608 kişi, 31 Ekim günü ise 40 bin 771 kişi ehliyet yenileme başvurusu yaptı. 2016’dan bu yana toplam 35 milyon 794 bin 515 kişi yeni tip ehliyet aldı. Ancak 1 milyon 799 bin 172 kişi eski tip ehliyetini yenilemediği için belgeleri geçerliliğini yitirdi.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 7 BİN TL’Yİ AŞTI

31 Ekim mesai bitimiyle birlikte ehliyet yenileme bedellerinde büyük artış yaşandı. B sınıfı sürücü belgeleri için yenileme ücreti 15 TL’den 7 bin 438 lira 60 kuruşa çıktı. Yeni ücretler 1 Kasım 2025 itibarıyla geçerli oldu.

Yeni ehliyet yenileme ücretleri şöyle:

B Sınıfı: 7.438,60 TL

A, A1, A2 ve F Sınıfı: 3.643,10 TL

C, D, E ve diğer sınıflar: 11.235,60 TL

GEÇERSİZ EHLİYETLE ARAÇ KULLANMAYA 3 BİN 755 TL CEZA

Sürücü belgesi geçerliliğini yitirmiş kişiler araç kullanırken yakalandığında 3 bin 755 TL ceza kesilecek. Ehliyetsiz araç kullananlara ise 18 bin 678 TL idari para cezası uygulanacak. Aynı ihlalin tekrarı halinde para cezaları katlanıyor ve hapis cezaları da gündeme geliyor. Ayrıca, ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın sahibine de ayrı ceza kesiliyor.