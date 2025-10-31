Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Gazetesi Küresel Ekonomi Zirvesinde konuştu. Şimşek, ekonomi programının ikinci evresinde olunduğunu belirterek, programın iç ve dış koşullarla test edildiğini ifade etti. "Bazı makro göstergeler istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerleme var. Üçüncü evre haziran 2026’da olacak, fiyat istikrarı ve yapısal dönüşüm tamamlanacak." dedi.

“DEZENFLASYON DEVAM EDECEK”

Mehmet Şimşek, son aylarda yaşanan yüksek enflasyonun programa zarar vermeyeceğini belirtti. "İç ve dış öngörmediğimiz gelişmelere rağmen dezenflasyon devam etti ve edecek. Kira ve eğitim enflasyonunda katılık var ama iddia edildiği kadar değil, bir yıl öncesine göre düşüş var." açıklamasını yaptı.

“AĞUSTOS VE EYLÜLDE 20 YILLIK ORTALAMANIN 3 KATI ENFLASYON GÖRÜLDÜ”

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Gıdada hızlı artışta zirai don ve kuraklık etkisi çok yüksek, ağustos ve eylülde 20 yıllık ortalamaların 3 katı enflasyon oldu." dedi. Gelecek yıl için beklentisini ise şu sözlerle paylaştı: "Gelecek yıl kuraklık olmazsa baz etkisi ile hızlı bir düşüş olacak."

“VERGİ ARTIŞLARI HEDEF ENFLASYONUN ALTINDA BELİRLENECEK”

Cari açık ve rezervler konusuna da değinen Bakan Şimşek, "Altın hariç cari açık sorunumuz kalmadı. Türkiye rezerv yeterliliğini sağladı, KKM Aralık sonunda sonlanmış olacak, büyük bir riskten kurtulmuş olacağız." ifadelerini kullandı. Vergi politikalarına ilişkin olarak ise, "Vergi artışlarını hedef enflasyonun altında belirlemeye çalışacağız, merkez bankasına destek vereceğiz. Reel ekonomi için en kötüsü geride kaldı." dedi.