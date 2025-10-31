Can Holding hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma sürecinde şirketin İran’da bir tütün fabrikasına sahip olduğu bilgisine ulaşıldı.

Adalet Bakanlığı bu çerçevede İran Adalet Bakanlığı’na yazı yazarak, holding yetkilileri hakkında İran'da herhangi bir soruşturma bulunup bulunmadığını sordu. Mevcut ise belgelerin istinabe yoluyla Türkiye’ye gönderilmesi talep edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİALARI

Soruşturmanın geçmişine dair detaylara göre, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde Can Holding çatısı altında çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu ve bu örgüt aracılığıyla şirketler üzerinden sahte işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı, yasa dışı para hareketlerinin yapıldığı ve mal varlıklarının aklandığı öne sürüldü.

MASAK ve mali denetim birimlerinin raporları doğrultusunda hazırlanan iddialar arasında, holdingin farklı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarından kaçtığı, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde sermaye artırımı yapıldığı, bu işlemlerle suçtan elde edilen gelirin yasal sisteme dahil edildiği ifade edildi.

KAYYUM ATAMALARI VE GÖZALTILAR

Soruşturma kapsamında toplamda 121 şirkete kayyum atandı. İstanbul Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, Mehmet Kenan Tekdağ dahil 6 kişi gözaltına alındı. Tekdağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.Ç., D.C., M.K., K.Ç. ve C.C. tutuklandı.

İkinci dalga operasyonda ise Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Soruşturma dosyası yetkisizlik gerekçesiyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. Ardından, 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

MEDYA, PETROL VE EĞİTİM SEKTÖRLERİNDE FAALİYET

Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketler arasında medya, eğitim, petrol ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren firmalar yer aldı. Bu şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Show Televizyon Yayıncılık, Doğa Okulları, HT Spor Televizyon Yayıncılık gibi isimler bulunuyor.

TURGAY CİNER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Can Holding’in 2024’te Turgay Ciner’in sahibi olduğu Ciner Grubu’na ait medya şirketlerini satın aldığı tespit edildi. Satın alma işlemlerinde suç gelirlerinin kullanıldığına yönelik tespitler üzerine, yurt dışında bulunan Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ciner Grubu’na ait bazı şirketlere de TMSF kayyum olarak atandı. Şüpheliler arasında Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen de yer aldı. Her iki isim tutuklandı.

18 ŞİRKETE DAHA KAYYUM ATANDI

Soruşturma ilerledikçe, Can Holding ile Park Holding arasında mali ve ticari ilişkiler tespit edildi. Bu ilişkiler üzerinden suç gelirlerinin aklandığı yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu gerekçesiyle 18 şirkete daha kayyum atandı.

Kayyum atanan şirketler arasında Park Teknik Elektrik Madencilik, Konya Ilgın Elektrik, Park Sigorta, Etz Maden, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. gibi firmalar yer aldı.