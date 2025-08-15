2017 yılında yapımı yasaklanan 1+0 daireler, 8 yıl aradan sonra Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yeniden inşa edilebilecek. Ancak stüdyo dairelerin yapımı bazı teknik şartlara bağlandı.

"YATAK NİŞİ" ŞARTIYLA YAPILABİLECEK

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, yasakla ilgili geçmiş gerekçeleri ve yeni düzenlemenin içeriğini NTV yayınında açıkladı. Erkutoğlu, bu tür dairelerin geçmişte yasaklanmasının temel nedenini, apartman yaşamında aile düzenine aykırı görülmesi ve komşular arasında sorun yaratması olarak ifade etti.

Yeni düzenlemenin yanlış yorumlandığını vurgulayan Erkutoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Bu çıkan, kenarda dar kenarı iki buçuk metre, alanı 9 metrekare olan yatak nişi yapılabilir diyor. Yani bu yine 1+1 demektir, sadece 12 metrekare olan salonu, 21 metrekareye çıkartmak gerekiyor. Daha önceden baktığımızda 12 metrekare salona 2 metrekare bir yatak dışı yapıyorduk. Sadece yatak odasına duvar yapmayabiliriz, yatağı ortaya koyabiliriz anlamına geliyor.”

KİRA SORUNUNA ETKİSİ OLABİLİR

Erkutoğlu, yeni düzenleme ile birlikte küçük metrekareli konutların yeniden yapılabilmesinin, özellikle büyük şehirlerde artan kira fiyatlarına karşı alternatif yaratabileceğini belirtti.