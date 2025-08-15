Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci bir generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir, subaylık eğitimini tamamladı.

Milli Savunma Üniversitesi’nin Next Sosyal hesabından yapılan açıklamada, Maltepe Yerleşkesi’ndeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası’nda düzenlenen 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni’nde teğmenlik diploması alanlar arasında Elif Nur Halisdemir’in de yer aldığı bildirildi.

TEĞMENLİK DİPLOMASI AFYONCU TARAFINDAN VERİLDİ

Aynı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Milli Savunma Üniversitesi Maltepe Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası'nda gerçekleştirilen 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni'nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı, Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi.”

Paylaşımda ayrıca, Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun, Elif Nur Halisdemir’e diplomasını verdiği ana ait bir fotoğraf da yer aldı.