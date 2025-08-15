Ankara'da faaliyet gösteren okul servisi firmalarının yeni eğitim yılı öncesinde yaptığı yüzde 50'lik zam talebi kabul görmedi. Yapılan değerlendirme sonucunda servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam uygulanmasına karar verildi.

İSTANBUL'DA ZAM TALEBİ YÜZDE 35

Okul servisi ücretlerine ilişkin zam talepleri yalnızca Ankara ile sınırlı kalmadı. İstanbul'da da servis firmaları yüzde 35 oranında zam talebinde bulundu. Her iki şehirde de zam oranları, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde veliler tarafından yakından takip ediliyor.