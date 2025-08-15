Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde 13 yıldır görev yapan Merve Saatçı Özmen, istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Özmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Altı oklu, bacası umuda tüten şanlı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında doğdum, büyüdüm ben. Ailemin köklerinden miras tüm fikirleri kalbimde yaşadım... Her insan elbet bir değildir ama doğru ise tektir. Doğru olanda bildiğin yolda yürümektir. Emek vererek 13 yıldır çalışmış olduğum Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden istifa ediyorum."

"Cumhuriyet ile doğduk, Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüyeceğiz." sözleriyle açıklamasını tamamlayan Özmen’in paylaşımı, partililer tarafından kısa sürede yaygınlaştırıldı.

SAATÇI KARDEŞLER BELEDİYEDEKİ GÖREVLERİNİ BIRAKTI

İstifa edenler arasında CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı’nın oğlu Özgür Saatçı da yer aldı. Her iki ismin belediye bünyesindeki görevlerinden ayrılması, Özlem Çerçioğlu’nun parti değişikliğinin ardından yaşanan ilk yüksek profilli istifalar olarak kayda geçti.

ÇOK SAYIDA CHP'Lİ GÖREVLERİNDEN AYRILDI

Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çok sayıda CHP’li çalışan da görevlerinden istifa etti. Gelişmeler Aydın siyasetinde hareketliliğe neden oldu.