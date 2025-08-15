İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkisini artıran fırtına nedeniyle olası olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, çarşamba gününden itibaren Marmara genelinde etkili olan poyrazın, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

METEOROLOJİ'DEN EK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-70 kilometre/saat hızla esmesinin öngörüldüğünü duyurdu. Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

AKOM’un açıklamasına göre, fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini azaltması, cumartesi akşamı itibarıyla bölge genelinde sona ermesi öngörülüyor. İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca gündüz sıcaklıklarının 28-31 derece arasında, gece ise 20 derece civarına düşmesi tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU: 30 DERECE

Bugün İstanbul’da en yüksek hava sıcaklığının 30 derece olması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranmaları isteniyor.